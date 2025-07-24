Задержан бывший губернатор Тамбовской области

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, в отношении Егорова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Сейчас у него в Москве и в Тамбове по нескольким адресам проводятся обыски. С ним самим ведутся следственные действия.

Максим Егоров был губернатором Тамбовской области с 20 сентября 2022 года по 4 ноября 2024-го. До этого с 4 октября 2021 года по 20 сентября 2022-го занимал пост врио главы региона.

21 июля сообщалось, что Московский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей.

Кроме того, суд на три месяца продлил арест на принадлежащее Иванову и членам его семьи имущество и активы общей стоимостью более 2,5 млрд рублей.

Среди арестованных активов 43 банковских счета, 23 автомобиля, 11 земельных участков, катер, объекты недвижимости. В материалах дела говорится, что добытые преступным путем деньги Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц.

Ранее менеджер филиала «Россетей» выкинул взятку за забор, но попал на видео.