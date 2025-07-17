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Раскрыто, на что генерал Попов потратил деньги Минобороны для парка «Патриот»

ТАСС: генерал Попов построил себе дом, баню и гараж за счет Минобороны РФ
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший замглавы Минобороны России генерал армии Павел Попов построил жилой дом, баню и гараж на деньги министерства, предназначенные для парка «Патриот». Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил сотрудник Главной военной прокуратуры в зале Одинцовского гарнизонного суда, Попов незаконно построил на своем участке в СНТ «Звезда» под Красногорском двухэтажный дом, баню, гараж, гостевой домик, а также установил ограждение, систему видеонаблюдения, купил мебель и сантехнику. Все это, по данным из обвинительного заключения, он сделал за счет денег Минобороны и парка «Патриот».

Общая сумма ущерба государству составила более 25 млн рублей.

До этого военный прокурор на суде заявил, что генерал Павел Попов создал ОПГ с целью хищения средств министерства обороны, выделенных на строительство парка «Патриот».

По версии военной прокуратуры, не позднее марта 2022 года у Попова возник умысел на создание ОПГ с целью хищения средств. К реализации своего преступного плана он привлек директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова.

Шестеров полностью признал вину по делу о мошенничестве на 25 млн рублей и служебном подлоге. Свою вину также признал Ахмедов.

Ранее МО РФ дало характеристику экс-замминистра обороны генералу Попову.

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