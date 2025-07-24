Улицы Дальницкой общины в Одесской области, названные в честь украинских националистов, переименовали. Об этом сообщает местное издание «Думская».

«В Одесской области переименовали улицы героев войны, Шухевича и Липы», — говорится в материале.

По данным издания, улицам Дальниковской общины дадут более нейтральные названия. Глава общины Сергей Крутюк при этом отметил, что такое решение было принято в связи с недостаточной солидностью этих улиц, подчеркнув, что именами «таких героев» должны называться центральные улицы.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что в городе Славянске Донецкой народной республики, находящемся под контролем Украины, появились плакаты с Бандерой.

До этого в Киеве один из скверов в Святошинском районе решили назвать в честь деятелей Организации украинских националистов (ОУН). Отмечалось, что ранее у зеленой зоны не было конкретного названия. Секретарь горсовета Владимир Бондаренко отметил, что это название должно «олицетворять национальную гордость и идентичность, а также поддержку идеи украинского самосознания и суверенитета».

Ранее в Херсонской области потребовали убрать могилу нациста с мемориала воинам ВОВ.