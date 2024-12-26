Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подконтрольном Украине городе ДНР появились плакаты с Бандерой

В подконтрольном ВСУ Славянске появились плакаты ко дню рождения Бандеры
close
Wikimedia Commons

В городе Славянске Донецкой народной республики (ДНР), находящемся под контролем Украины, появились плакаты с националистом Степаном Бандерой. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Плакаты приурочены ко дню рождения Бандеры 1 января. На них говорится, что «Донбасс поздравляет» основателя «Организации украинских националистов» (ОУН).

Степан Бандера — пособник гитлеровцев, лидер «Организации украинских националистов» (ОУН), был одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России).

До этого депутат Верховной рады Владимир Вятрович сообщал, что на Украине готовятся к публикации детские комиксы о националисте Степане Бандере. Также в стране будет опубликована биография Бандеры, предназначенная для детей, добавил депутат.

По его словам, это поможет популяризации образа и поможет детям лучше понять, почему для многих украинцев он стал героем еще при жизни.

Ранее в Польше заявили о «пощечине» от украинских властей из-за памятника Шухевичу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами