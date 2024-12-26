В подконтрольном Украине городе ДНР появились плакаты с Бандерой

В городе Славянске Донецкой народной республики (ДНР), находящемся под контролем Украины, появились плакаты с националистом Степаном Бандерой. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Плакаты приурочены ко дню рождения Бандеры 1 января. На них говорится, что «Донбасс поздравляет» основателя «Организации украинских националистов» (ОУН).

Степан Бандера — пособник гитлеровцев, лидер «Организации украинских националистов» (ОУН), был одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России).

До этого депутат Верховной рады Владимир Вятрович сообщал, что на Украине готовятся к публикации детские комиксы о националисте Степане Бандере. Также в стране будет опубликована биография Бандеры, предназначенная для детей, добавил депутат.

По его словам, это поможет популяризации образа и поможет детям лучше понять, почему для многих украинцев он стал героем еще при жизни.

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