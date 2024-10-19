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В Херсонской области потребовали убрать могилу нациста с мемориала воинам ВОВ

РИА: жители Херсонской области призвали перенести могилу нациста с мемориала ВОВ

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Depositphotos

Жители Алешкинского района Херсонской области составили коллективное обращение с требованием убрать могилу украинского националиста и участника так называемой «антитеррористической операции в Донбассе» с местного мемориала воинам Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о бывшем бойце Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Валерий Чуприна. Мужчина являлся выходцем из села Костогрызово и после 2014 года принимал участие в операциях против мирного населения Донбасса, несогласного со сменой власти в стране.

Украинского военного ликвидировали в 2016 году, а позже похоронили на месте братской могилы воинов ВОВ. При этом жители Алешкинского района Херсонской области заявили, что при создании могилы было разрушено захоронение неизвестного советского солдата.

«Человек — очень агрессивный, очень ярый за Украину и вообще за насилие. Поддержка нацизма у него была», — рассказала одна из жительниц села Костогрызово, описывая Чуприна.

Журналисты выяснили, что мать мужчины даже пыталась добиться переименования одной из улиц в населенном пункте в честь сына. Более того, она разместила памятную доску на здании местной школы.

Тем не менее сейчас женщина не против, чтобы могилу Чуприна перенесли в другое место. В материале уточняется, что жительница Алешкинского района даже написала соответствующее заявление на имя его главы.

Ранее украинские военные обстреляли мемориал воинам ВОВ в Белгородской области.

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