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В Киеве решили назвать сквер в честь националистов

В Киеве хотят назвать сквер в честь деятелей ОУН

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Depositphotos

В Киеве один из скверов в Святошинском районе решили назвать в честь деятелей Организации украинских националистов (ОУН). Об этом говорится на сайте горсовета, передает ТАСС.

Отмечается, что ранее у зеленой зоны не было конкретного названия. Секретарь горсовета Владимир Бондаренко отметил, что это название должно «олицетворять национальную гордость и идентичность, а также поддержку идеи украинского самосознания и суверенитета».

До этого глава назначенной Киевом администрации Херсона Роман Мрочко сообщил, что руководство города решило переименовать 24 улицы, названия которых так или иначе связаны с Россией.

Например, улица Льва Толстого будет носить название улицы Героев УПА (организация запрещена в России). Аббревиатура расшифровывается как Украинская повстанческая армия, данное формирование признано запрещенной организацией на территории России. Улица советского военного летчика Маресьева, в свою очередь, получила название улица Защитников Украины.

Ранее в Государственной думе РФ заявили о создании на Украине «зеленой улицы» для западных колонистов.

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