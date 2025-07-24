Россиян призвали воздержаться от поездок в приграничные районы Таиланда

Посольство РФ в Камбодже призвало не посещать приграничные районы с Таиландом

Посольство России в Камбодже призывает российских граждан не посещать приграничные районы с Таиландом, которые затронуты эскалацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посольство призывает соотечественников отказаться от посещения приграничных районов», — говорится в заявлении.

По данным посольства, российская дипмиссия находится в постоянном контакте с властями Камбоджи и отслеживает развитие ситуации. При этом в посольстве отметили, что каких-либо данных о нахождении россиян в зоне эскалации пока нет.

«На данный момент информации о нахождении росграждан в зоне боевых действий нет», — сказали в дипведомстве.

До этого посол России в Таиланде Евгений Томихин заявил, что россиянам рекомендуется воздержаться от визитов в приграничные с Камбоджей районы на фоне конфликта между двумя странами.

Утром субботы, 28 мая, во взаимно оговоренной нейтральной зоне на спорном участке границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар произошло военное столкновение между военнослужащими сухопутных войск двух стран. Боестолкновение продлилось десять минут, в результате один камбоджийский военный, а также мирные жители получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на свои границы.