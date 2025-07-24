Стало известно о погибших на границе Таиланда и Камбоджи во время перестрелки

Власти Таиланда и Камбоджи сообщили о перестрелке и погибших на границе

На спорном участке границы между Таиландом и Камбоджей 24 июля произошло вооруженное столкновение, в результате которого, по предварительным данным, погибли как минимум двое мирных жителей. Об этом сообщили власти обеих стран.

Согласно заявлению Королевской армии Таиланда в соцсети X, инцидент произошел около 7:35 утра в районе древнего храма Прасат Та Муен, в округе Пханом Донг Рак, провинция Сурин. По версии тайской стороны, перед перестрелкой в районе был зафиксирован шум, предположительно от камбоджийского беспилотника, однако визуально его обнаружить не удалось.

После этого, по данным тайских военных, группа из шести камбоджийских военнослужащих, вооруженных в том числе гранатометами, начала передвижение вдоль линии колючей проволоки, приблизившись к позициям Таиланда. Тайская сторона, чтобы избежать эскалации, пыталась вступить в переговоры, выкрикивая предупреждения.

Однако примерно в 8:20, как утверждают тайские военные, камбоджийская армия открыла огонь. В ответ Таиланд задействовал истребитель F-16, который нанес удар по целям на территории Камбоджи. По официальным данным, боевые действия зафиксированы как минимум в шести приграничных точках.

В ответ на эскалацию Таиланд закрыл все пограничные переходы с Камбоджей. Представитель временного центра безопасности контр-адмирал Сурасан Конгсири сообщил, что конфликт стал кульминацией нарастающей напряженности между странами.

Таиланд и Камбоджа спорят из-за участка границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар. 28 мая 2025 года там уже произошло кратковременное боестолкновение.

Ранее Таиланд обвинил Камбоджу в установке противопехотных мин у границы.