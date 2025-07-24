Россиян в Таиланде предостерегли от визитов в приграничные с Камбоджей районы

Посол: россиян в Таиланде призвали не посещать приграничные с Камбоджей районы

Российским туристам в Таиланде рекомендуется воздержаться от визитов в приграничные с Камбоджей районы на фоне конфликта между двумя странами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в королевстве Евгений Томихин.

«Следует воздерживаться от посещения приграничных районов, по крайней мере, с таиландской стороны, следить внимательно за официальной информацией, которая распространяется в СМИ», — сказал глава дипломатической миссии.

Утром субботы, 28 мая, во взаимно оговоренной нейтральной зоне на спорном участке границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар произошло военное столкновение между военнослужащими сухопутных войск двух стран. Боестолкновение продлилось десять минут, в результате один камбоджийский военный, а также мирные жители получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на свои границы.