Стало известно, когда состоится заседание по демаркации границ Таиланда и Камбоджи

МИД Таиланда: заседание по демаркации границ с Камбоджей пройдет в ближайшие дни

Заседание межправительственного совместного комитета Таиланда и Камбоджи по разрешению кризиса на границе двух стран, где 28 мая произошло боестолкновение между военнослужащими, состоится в ближайшие дни. Об этом сообщил министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг, передает ТАСС.

«Мы собрались, чтобы подготовиться к заседанию Совместного комитета по демаркации, которое должно состояться в ближайшие дни», — добавил глава МИД.

Сангиемпхонг также заявил, что Таиланд и Камбоджа являются очень близкими странами, «как на уровне правительств, так и на народном уровне». Поэтому нужно приложить все необходимые усилия для того, чтобы ситуация вокруг инцидента, произошедшего на границе, не повлияла негативным образом на отношения между двумя странами, указал министр.

Глава тайского МИД подчеркнул, что в настоящее время ситуация на границе между Таиландом и Камбоджей остается нормальной, все КПП работают в обычном режиме.

Утром субботы, 28 мая, во взаимно оговоренной нейтральной зоне на спорном участке границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар произошло военное столкновение между военнослужащими сухопутных войск двух стран. Боестолкновение продлилось десять минут, в результате один из военных Камбоджи получил ранения, несовместимые с жизнью.

До этого Аргентина после передачи Великобританией Маврикию спорных территорий архипелага Чагос вновь напомнила Лондону о необходимости возобновить переговоры о статусе Фолклендских (Мальвинских) островов.

Ранее между Афганистаном и Пакистаном вспыхнули боевые действия.