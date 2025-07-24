На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на свои границы

Reuters: Таиланд закрыл все КПП на границе с Камбоджей на фоне боев
true
true
true
close
thaikrit/Shutterstock/FOTODOM

Таиланд закрыл все КПП на границе с Камбоджей на фоне боевых столкновений у границы. Об этом пишет агентство Reuters.

По словам контр-адмирала Таиланда Сурасанта Конгсири, утром 24 июля Камбоджа выпустила беспилотники в направлении Таиланда и атаковала тайских бойцов реактивными гранатами, после чего его страна была вынуждена предпринять ответные меры.

По данным Reuters, сейчас боевые действия продолжаются в шести или более приграничных районах.

21 июля Таиланд обвинил Камбоджу в установке противопехотных мин у границы.

Согласно информации ведомства, 16 июля в районе Чонг-Бок провинции Убонратчатхани трое солдат 6021-й пехотной роты Таиланда, проводя плановое патрулирование по установленному маршруту, наступили на мину. Расследование показало, что это были противопехотные мины, не применявшиеся и не хранившиеся в королевстве, и были установлены недавно.

Таиланд и Камбоджа спорят из-за участка границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар. 28 мая 2025 года там уже произошло кратковременное боестолкновение.

Ранее в Таиланде задержали банду россиян, которые занимались пытками и вымогательством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами