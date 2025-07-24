Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на свои границы

Reuters: Таиланд закрыл все КПП на границе с Камбоджей на фоне боев

Таиланд закрыл все КПП на границе с Камбоджей на фоне боевых столкновений у границы. Об этом пишет агентство Reuters.

По словам контр-адмирала Таиланда Сурасанта Конгсири, утром 24 июля Камбоджа выпустила беспилотники в направлении Таиланда и атаковала тайских бойцов реактивными гранатами, после чего его страна была вынуждена предпринять ответные меры.

По данным Reuters, сейчас боевые действия продолжаются в шести или более приграничных районах.

21 июля Таиланд обвинил Камбоджу в установке противопехотных мин у границы.

Согласно информации ведомства, 16 июля в районе Чонг-Бок провинции Убонратчатхани трое солдат 6021-й пехотной роты Таиланда, проводя плановое патрулирование по установленному маршруту, наступили на мину. Расследование показало, что это были противопехотные мины, не применявшиеся и не хранившиеся в королевстве, и были установлены недавно.

Таиланд и Камбоджа спорят из-за участка границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар. 28 мая 2025 года там уже произошло кратковременное боестолкновение.

Ранее в Таиланде задержали банду россиян, которые занимались пытками и вымогательством.