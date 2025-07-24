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В аэропорту Сочи задержано 56 рейсов на фоне атаки дронов

Пресс-служба: в аэропорту Сочи задержано 28 рейсов на вылет и 28 на прилет
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В аэропорту Сочи задержано 28 рейсов на вылет и 28 на прилет после введения в ночь на 24 июля ограничений на полеты. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани города.

Утром Росавиация уведомляла о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи, они действовали с 23:08 мск 23 июля до 3:05 мск 24 июля.

Как сообщили в аэропорту Сочи, время вылета самолетов может корректироваться.

В настоящее время обстановка в терминале воздушной гавани спокойная: функционируют точки общественного питания, места для отдыха, фонтанчики с бесплатной питьевой водой, а также комната матери и ребенка. В залах находятся менеджеры, которые оказывают пассажирам помощь в случае возникновения вопросов. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, рассказали в пресс-службе.

Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 39 украинских беспилотников. Основная часть дронов была сбита в воздушном пространстве над акваторией Черного моря — 21 БПЛА. Еще 11 беспилотников перехватили над Азовским морем и семь — в небе над Краснодарским краем.

По данным SHOT, ночью 24 июля жители и туристы в Сочи и Адлере услышали до 20 взрывов. Взрывы звучали в разных районах — от Мамайки до Адлера, в том числе в Хосте, Дагомысе, Веселом и «Сириусе».

Mash писал, что туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуировали в подземные парковки на фоне атаки украинских беспилотников на нефтебазу в «Сириусе».

Ранее стало известно, что в России создают дрон-«невидимку» для эвакуации раненых.

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