На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В здании Генпрокуратуры в Москве произошел пожар

Крыша загорелась в здании Генпрокуратуры в Москве
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Огонь охватил крышу здания Генеральной прокуратуры РФ, расположенного на улице Петровке в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

По информации журналистов, находившихся внутри людей уже эвакуировали.

«На место выехали сотрудники экстренных служб», — говорится в материале.

23 июля на Воробьевых горах в Москве произошел пожар. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что на строительной площадке большого трамплина загорелся силовой кабель. Прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось ликвидировать пламя, при этом никаких сведений о пострадавших не поступало.

В тот же день в жилом доме на улице Мытной в Москве произошел пожар, в результате которого пострадали 10 человек. Более того, одного человека спасти не удалось.

Пламя распространилось в двух квартирах на четвертом этаже. На место происшествия выезжали 34 сотрудника экстренных служб и 10 единиц специальной техники. Журналисты телеканала РЕН ТВ рассказали, что пожар мог возникнуть из-за возгорания зарядки аккумуляторов для электросамокатов.

Ранее в Москве произошел пожар в ресторане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами