Стала известна возможная причина пожара в квартире на улице Мытной в Москве

Пожар в квартире на улице Мытной в Москве мог возникнуть из-за возгорания зарядки аккумуляторов для электросамокатов. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его сведениям, в сгоревшей квартире жили курьеры, которые прямо там заряжали аккумуляторы для своих самокатов. На кадрах, которые опубликовала прокуратура Москвы, видны расположенные в одной из комнат двухъярусные кровати.

Точную причину возгорания должна установить пожарно-техническая экспертиза.

23 июля сообщалось, что в связи с происшедшим в Москве пожаром перекрыто движение транспорта по улице Мытной. В жилом доме загорелись расположенные на четвертом этаже две квартиры и балкон. Спасаясь от огня, трое жильцов до прибытия пожарных выпрыгнули из окна. Сейчас они доставлены в больницу. Всего при пожаре пострадали девять человек.

Ранее в результате взрыва бытового газа произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Новороссийске.