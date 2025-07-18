В Москве произошел пожар в ресторане

Пожар произошел в ресторане на Трубной улице в российской столице. Об этом сообщило агентство «Москва» в Telegram-канале.

В материале отмечается, что огонь вспыхнул на кухне. В тот момент в помещении находились два человека, они самостоятельно покинули здание.

«Дым валил в гостиницу выше — оттуда эвакуировали 20 человек», — говорится в публикации.

По информации журналистов, прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб уже ликвидировали открытое горение.

17 июля в станице Каневской в Краснодарском крае загорелось здание бывшего инкубатора. Площадь пожара составила 2,4 тыс. квадратных метров заброшенных строений и один гектар сухой растительности.

МЧС РФ направило на место происшествия 28 огнеборцев и восемь единиц техники. В ведомстве подчеркнули, что в результате возгорания никто не пострадал.

В ночь на 15 июля в здании железнодорожного вокзала в городе Улан-Удэ в Республике Бурятия произошел пожар — огонь охватил деревянные конструкции кровли. В связи с этим из помещений самостоятельно эвакуировались 50 человек. При этом сотрудникам экстренных служб удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Ранее пламя охватило многоквартирный жилой дом в Луганской народной республике.