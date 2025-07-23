Увеличилось число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве

При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали десять человек

Число пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве возросло до десяти. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС в Telegram-канале.

«Пожар полностью ликвидирован. К сожалению, пострадали десять человек», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что в очаге пожара горящей квартиры был обнаружен человек без признаков жизни. Спасатели смогли вывести из горящего здания еще двух человек.

В ликвидации последствий пожара задействованы 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.

23 июля в жилом доме по улице Мытной на юге Москвы загорелись расположенные на четвертом этаже две квартиры и балкон. Спасаясь от огня, трое жильцов до прибытия пожарных выпрыгнули из окна, они пострадали, их доставили в больницу.

По данным телеканала РЕН ТВ, пожар в квартире мог возникнуть из-за возгорания зарядки аккумуляторов для электросамокатов.

Ранее в результате взрыва бытового газа произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Новороссийске.