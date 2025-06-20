Самолет совершил экстренную посадку из-за пассажирки, съевшей креветки

Самолет был вынужден совершить экстренную посадку после того, как пассажирке с тяжелой аллергией на морепродукты подали блюдо с креветками, пишет Metro. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Singapore Airlines, следовавшем из Германии в Нью-Йорк.

Женщину, страдающую от аллергии, зовут Дорин Бенари. Перед началом полета она сообщила экипажу о своей особенности. По данным СМИ, пассажирка резко почувствовала себя плохо сразу после того, как случайно съела часть блюда, содержащего креветки. В результате самолет был вынужден изменить маршрут и экстренно сесть в Париже, чтобы женщина могла получить необходимую медицинскую помощь. Позже ее доставили в две разные медицинские организации для обследования и лечения.

Дорин, которая сама работает врачом, подала иск против авиакомпании. В своем заявлении она указала, что, несмотря на то, что она заранее сообщила о своей аллергии, ей все равно подали еду, содержащую опасный для нее продукт. Бенари утверждает, что авиакомпания не выполнила своих обязательств по обеспечению безопасности пассажиров, особенно тех, у кого есть зафиксированные аллергические реакции.

Она требует компенсации за физический и эмоциональный ущерб, нанесенный этим инцидентом, считая его полностью ответственностью авиакомпании. По словам Бенари, одна из бортпроводниц признала ошибку и принесла ей извинения прямо во время полета.

Ранее в Испании пассажирский самолет 10 минут летел без пилота.