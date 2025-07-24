Спасатели направлены на поиски Ан-24 с более чем 40 пассажирами

РИА Новости: в Тындинский район выехали спасатели для поиска исчезнувшего Ан-24

В Тындинский район направлены спасательные группы для поиска пассажирского самолета Ан-24, с которым была потеряна связь. Об этом РИА Новости сообщили в амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

По словам представителя центра, все службы приведены в состояние полной готовности и уже начали выдвижение в предполагаемый район происшествия.

Самолет авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находилось 46 человек. По данным Telegram-канала SHOT, связь с бортом прервалась в нескольких километрах от Тынды — последнего аэропорта маршрута.

Судьба самолета пока остается неизвестной. Оперативные службы продолжают работу.

Накануне сообщалось об экстренной посадке другого пассажирского самолета. Лайнер авиакомпании FlyOne, летевший по маршруту Ереван — Кишинёв, был вынужден вернуться из-за технической неисправности. Нескольким пассажирам потребовалась помощь медиков из-за стресса. По информации авиаперевозчика, инцидент произошёл в рамках стандартных процедур безопасности.

Ранее самолет экстренно приземлился из-за пассажирки, съевшей креветки.