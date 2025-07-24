На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели направлены на поиски Ан-24 с более чем 40 пассажирами

РИА Новости: в Тындинский район выехали спасатели для поиска исчезнувшего Ан-24
true
true
true

В Тындинский район направлены спасательные группы для поиска пассажирского самолета Ан-24, с которым была потеряна связь. Об этом РИА Новости сообщили в амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

По словам представителя центра, все службы приведены в состояние полной готовности и уже начали выдвижение в предполагаемый район происшествия.

Самолет авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту ХабаровскБлаговещенскТында. На борту находилось 46 человек. По данным Telegram-канала SHOT, связь с бортом прервалась в нескольких километрах от Тынды — последнего аэропорта маршрута.

Судьба самолета пока остается неизвестной. Оперативные службы продолжают работу.

Накануне сообщалось об экстренной посадке другого пассажирского самолета. Лайнер авиакомпании FlyOne, летевший по маршруту ЕреванКишинёв, был вынужден вернуться из-за технической неисправности. Нескольким пассажирам потребовалась помощь медиков из-за стресса. По информации авиаперевозчика, инцидент произошёл в рамках стандартных процедур безопасности.

Ранее самолет экстренно приземлился из-за пассажирки, съевшей креветки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами