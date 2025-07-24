Ограничения ввели в аэропорту Грозного

В аэропорту Грозного введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Грозного. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.

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