Новые протесты пройдут в трех крупных городах Украины против закона Зеленского

На Украине готовятся новые акции протеста из-за подписанного президентом Владимиром Зеленским закона, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом сообщил украинский общественно-политический еженедельник «Зеркало недели».

По данным издания, новые акции протеста пройдут в Киеве, Днепре (ранее — Днепропетровск) и Львове. В публикации отмечается, что протесты в этих трех городах анонсированы на среду, 23 июля. Однако время уточняется.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Позже Зеленский заявил, что ограничение полномочий НАБУ и САП было необходимо для их очистки от влияния извне, в первую очередь от влияния России. В Евросоюзе и США раскритиковали решение президента, отметив, что стремящаяся в ЕС страна не может проводить такую политику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова заявила, что русский след в НАБУ и САП надо было найти, обнаружив валенки и медведя.