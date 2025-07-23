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На Западе предупредили Зеленского о последствиях решения по НАБУ и САП

WP: решение по НАБУ и САП может поставить под угрозу военную помощь Украине
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Leon Neal/Reuters

Западные союзники Украины могут усомниться в необходимости наращивать военную помощь и помогать Киеву после принятого в стране закона, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на слова европейских дипломатов.

«Такие действия, безусловно, подрывают доверие между Киевом и западными союзниками», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что принятие этого закона может подорвать шансы Украины на вступление в Евросоюз и уменьшить желание стран Запада помогать Киеву. Собеседник уверен, что этот шаг точно ослабит Украину в будущем.

Еще один дипломат заявил, что Европа обеспокоена из-за действий киевских властей.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

23 июля украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил о подготовке новых протестов в трех крупных городах Украины. Акции направлены против закона президента Владимира Зеленского.

Сам Зеленский, комментируя ограничение полномочий НАБУ и САП, заявил, что это было необходимо, чтобы очистить их от влияния извне, в первую очередь от влияния РФ. В ЕС и США раскритиковали решение украинского лидера, отметив, что желающая стать членом Евросоюза страна не может проводить такую политику. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова заявила, что русский след в НАБУ и САП надо было найти, обнаружив валенки и медведя.

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