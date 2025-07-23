Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие «студенческая семья» в законодательство о молодежной политике. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон расширяет меры поддержки молодых семей, включая студентов, обучающихся очно или очно-заочно. Теперь студенческая семья определяется как союз супругов или один родитель до 35 лет, при условии, что оба (или один) являются студентами, курсантами, аспирантами, ординаторами, адъюнктами или ассистентами-стажёрами.

Закон выделяет студенческие семьи в отдельную подкатегорию молодых семей. Теперь они могут рассчитывать на помощь, даже если другим членам семьи уже оказывали поддержку. Согласно новым правилам, студенческие семьи будут получать государственные меры поддержки независимо от других программ.

17 июля член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова рассказала, что в России «студенческие семьи» смогут претендовать на различные меры поддержки, в том числе на перевод на бесплатное обучение с платного.

Ранее в Минобрнауки призвали ректоров свердловских вузов увеличить число студенческих семей.