В Минобрнауки призвали ректоров свердловских вузов увеличить число студенческих семей

Одной из приоритетных задач ректоров вузов в Уральском федеральном округе должно стать увеличение числа студенческих семей. Об этом на встрече с руководителями высших учебных заведений в Екатеринбурге заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, передает ЕАН.

Министр призвал ректоров провести социальные опросы в образовательных учреждениях, чтобы узнать, что мешает студентам создавать семьи. Он добавил, что в некоторых вузах округа таких семей «считаное количество».

«Проведите встречи [со студентами], попробуйте понять, посмотреть, есть ли у вас общая история, какие у вас конкретные барьеры, которые вы можете снять своими решениями. Например, такие простые вещи, как открытие комнаты матери и ребенка», — сказал Фальков.

Помимо этого, глава ведомства призвал уделить внимание условиям, при которых студенты могут принять решение о рождении ребенка.

15 июня министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что российские высшие учебные заведения в основном перейдут на обновленную модель высшего образования в течение ближайших двух лет. Он напомнил, что работа над реформой ведется уже третий год, если отсчитывать с момента первых обсуждений концепции.

Ранее сообщалось, что в России с начала учебного года начнется регулирование платного набора в вузы.