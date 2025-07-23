Путин разрешил ФСБ создавать собственные СИЗО

Президент России Владимир Путин утвердил новый закон, предоставляющий Федеральной службе безопасности (ФСБ) право организовывать собственные следственные изоляторы, а также возвращающий ей контроль над следственными изоляторами центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий нормативный акт опубликован на официальном ресурсе правовой информации.

Документ устанавливает порядок принятия решений о формировании, изменении структуры и закрытии изоляторов органами федеральной службы безопасности руководителем соответствующего ведомства. Это позволит повысить эффективность оперативно-розыскной деятельности сотрудников ФСБ.

Кроме того, сотрудники спецслужб получают расширенные полномочия, включая возможность устанавливать требования к помещениям для встреч с родственниками и адвокатами, обеспечивать транспортировку, сопровождение и охрану лиц, находящихся под следствием, регулировать процесс участия подозреваемых и обвиняемых в судебных заседаниях и проведении следственных мероприятий.

Закон предусматривает переход всех указанных учреждений в ведение ФСБ начиная с 1 января 2026 года, подчеркивая важность повышения качества содержания заключенных и улучшения условий ведения следствия.

Также 23 июля Путин подписал закон о расширении понятия экстремистской организации. Кроме того, президент подписал закон, согласно которому с сентября 2026 года начнется массовое внедрение цифрового рубля и станет обязательным использование универсального QR-кода для российских банков.

Ранее Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток.