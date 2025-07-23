В деле главреда Baza появился второй подозреваемый

Продюсер Telegram-канала Baza Татьяна Лукьянова стала второй подозреваемой по делу главного редактора канала Глеба Трифонова. Об этом сообщает ТАСС.

«Лукьянова подозревается в даче взятки (ст. 291 УК РФ), она задержана и, так же как и Трифонов, находится в СК по ЦАО Москвы», — рассказали агентству в силовых структурах.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос.

По данным следственного комитета, задержанные подозреваются в даче взятки и были доставлены к следователю для допроса.

В ходе обысков у Трифонова и его коллеги обнаружены и изъяты документы, а также электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

Кроме того, в Красноярском, Краснодарском краях и Белгородской области были задержаны трое полицейских, которые будут доставлены в столицу для расследования.

Ранее в СПЧ назвали обыски в редакции Baza давлением на журналистику.