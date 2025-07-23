Ветеран СВО сменил чиновницу, уволенную после скандального видео дочери

Ветеран специальной военной операции (СВО) Антон Тропин избран новым главой Нюксенского муниципального округа Вологодской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Отмечается, что курировать работу Тропина на его новой должности будет лично губернатор Георгий Филимонов.

«Это позволит научиться эффективнее выстраивать работу, отвечать на запросы и потребности жителей, развивать территорию», — процитировали слова Филимонова в публикации.

Антон Тропин стал одним из 35 финалистов регионального кадрового проекта для участников СВО. Сейчас эти военнослужащие проходят стажировки и работают с наставниками, изучая реальные управленческие процессы. За каждым участником проекта «Герои Русского Севера» закреплены заместители губернатора, главы округов, топ-менеджеры ведущих предприятий региона.

До этого главой Нюксенского муниципального округа Вологодской области была Юлия Шевцова. 20 мая по решению губернатора региона ее отправили в отставку. Причиной стало скандальное видео, которое опубликовала 19-летняя дочь чиновницы в соцсетях с подписью «Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)». Таким образом девушка дала понять, что все неугодные ей молодые люди уйдут на фронт.

Шевцова принесла извинения и сообщила, что провела с дочерью серьезный разговор. Она заявила, что поддерживает решение губернатора о ее отставке и хочет найти себя в другой сфере. 29 мая она также ушла из регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее глава Россаккредитации уволился после скандала с липовыми документами на авто.