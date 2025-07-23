На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеран СВО сменил чиновницу, уволенную после скандального видео дочери

Ветеран СВО занял место главы округа под Вологдой, уволенной из-за видео дочери
true
true
true
close
Telegram-канал Правительство Вологодской области

Ветеран специальной военной операции (СВО) Антон Тропин избран новым главой Нюксенского муниципального округа Вологодской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Отмечается, что курировать работу Тропина на его новой должности будет лично губернатор Георгий Филимонов.

«Это позволит научиться эффективнее выстраивать работу, отвечать на запросы и потребности жителей, развивать территорию», — процитировали слова Филимонова в публикации.

Антон Тропин стал одним из 35 финалистов регионального кадрового проекта для участников СВО. Сейчас эти военнослужащие проходят стажировки и работают с наставниками, изучая реальные управленческие процессы. За каждым участником проекта «Герои Русского Севера» закреплены заместители губернатора, главы округов, топ-менеджеры ведущих предприятий региона.

До этого главой Нюксенского муниципального округа Вологодской области была Юлия Шевцова. 20 мая по решению губернатора региона ее отправили в отставку. Причиной стало скандальное видео, которое опубликовала 19-летняя дочь чиновницы в соцсетях с подписью «Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)». Таким образом девушка дала понять, что все неугодные ей молодые люди уйдут на фронт.

Шевцова принесла извинения и сообщила, что провела с дочерью серьезный разговор. Она заявила, что поддерживает решение губернатора о ее отставке и хочет найти себя в другой сфере. 29 мая она также ушла из регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее глава Россаккредитации уволился после скандала с липовыми документами на авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами