Вологодская чиновница, уволенная из-за видео дочери о СВО, ушла из «Единой России»

Бывшая глава Нюксенского района Вологодской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Юлия Шевцова добровольно покинула фракцию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии.

Во фракции пояснили, что Шевцова подала заявление о сложении полномочий 21 мая. Этот вопрос был рассмотрен в ходе заседания президиума партии 29 мая.

«Был рассмотрен вопрос о приостановлении полномочий секретаря местного отделения Ю.П. Шевцовой в связи с добровольным сложением полномочий, а также вопрос о назначении исполняющего полномочия секретаря местного отделения», — говорится в сообщении партии.

20 мая Шевцова была отправлена в отставку по решению губернатора Вологодской области Георгия Филимонова после публикации видео, в котором ее дочь угрожала отправлять неугодных на СВО. Записанные девушкой осенью 2024 года ролики получили скандальную известность в мае 2025 года. Видео были опубликованы в TikTok и сопровождались подписями: «Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим!»

Ранее чиновница, уволенная из-за видео дочери о СВО, высказалась о своей отставке.