Массовые нарушения: глава Россаккредитации уволился после скандала с липовыми документами на авто

Руководитель Росаккредитации уволился на фоне массовой выдачи липовых свидетельств на битые, утопленные и горевшие иномарки, которые перекупы завозят в Россию с аукционов в других странах. Выдача документов, подтверждающих безопасность автомобиля без его реального осмотра, в стране поставлена на поток, утверждают эксперты.

Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник подал в отставку, ему на смену пришел бывший замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач. По данным Telegram-канала Mash, отставка главы ведомства произошла из-за многочисленных проблем с лабораториями, выдающими свидетельства о безопасности конструкции (СБКТС) на автомобили, ввозимые в страну из-за рубежа.

«Скрыпник подал в отставку после жесткой дисциплинарки от министра экономического развития Максима Решетникова.

Причина — скандал с автолабораториями, которые выдавали липовые свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) даже без явки авто и его владельца. Безопасными могли признать и разбитые в хлам машины, и даже сгоревшие», — пишет Mash.

Дисциплинарное взыскание от Решетникова (Росаккредитация подведомственна Минэку) было наложено на Скрыпника еще в июне, после этого чиновник сразу ушел в отпуск, а затем и вовсе уволился, уточняет канал.

В пресс-службе Росаккредитации вероятный скандал с участием бывшего шефа из-за испытательных лабораторий афишировать не стали, отметив в разговоре с «Газетой.Ru», что Назарий Скрыпник покинул свой пост «в связи с переходом на другую работу» .

«В настоящее время в России на проведение испытаний в целях выдачи СБКТС аккредитовано более 80 испытательных лабораторий. Росаккредитация совместно с Росстандартом ведут постоянный мониторинг деятельности испытательных лабораторий», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Испытательные лаборатории, из-за которых, по данным Mash, произошел скандал, в России уполномочены проводить техническую экспертизу транспортных средств при растаможке, когда они ввозятся на территорию страны, а также при внесении изменений в конструкцию — глубоком тюнинге.

Такие лаборатории обязаны содержать соответствующее измерительное оборудование и квалифицированных техников для аудита автомобилей. В частности, лаборатории должны отсеивать иномарки, которые не соответствуют требованиям техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР-ТС 018/2011).

«Газета.Ru» также направила вопросы в Минэкономразвития о связи смены главы ведомства с проблемами в работе испытательных лабораторий, распространенности выдачи СБКТС без осмотра и мерах исправления сложившейся ситуации, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Вопросы о проблемах с незаконной «дистанционной» выдачей СБКТС были направлены и в Росстандарт, разрабатывающий стандарты и ведущий контроль в этой области, они также на момент выхода материала остались без ответа.

«Проблема возникла не вчера»

В 2023 году, на волне массового альтернативного ввоза машин из-за границы, появилась информация, что Росстандарт начал аннулировать СБКТС, выданные с различными нарушениями.

Опрошенные «Газетой.Ru» представители отрасли и эксперты признают, что во множестве лабораторий в России можно получить СБКТС без предоставления машины, в том числе оформить свидетельство на неисправную или битую машину, побывавшую в серьезном ДТП.

«Безусловно, смена главы Росаккредитации была связана с теми проблемами, которые были вскрыты. С продажей документов для ввоза автомобилей. Вокруг Росаккредитации собралась целая плеяда очень быстро аккредитованных лабораторий, которые после выхода первых публикаций о проблеме продолжили свою работу и ощущали себя прекрасно», — рассказал «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

В одной из таких лабораторий даже не стали проводить проверочные мероприятия, сославшись на то, что их не санкционировала прокуратура, добавил он. По данным Mash, средний чек за оформление липового СБКТС составляет 30–40 тысяч рублей .

«Мы надеемся, что новый глава все это вычистит из ведомства. Когда мы с одной стороны говорим, что создаем систему аккредитации, которую признают во всем мире, а с другой — продаем документы, как в Киргизии. И это по меньшей мере странно», — сказал Шапарин.

По его словам, еще одна проблема с работой Росаккредитации в автомобильной отрасли связана с тем, что в РФ невозможно сертифицировать ряд автокомпонентов из-за отсутствия профильных испытательных лабораторий.

«Нужно снимать ограничения на аккредитацию новых лабораторий, упростить этот процесс и сделать так, чтобы расценки на эти услуги снизились. История сложная, но профессионалов в отрасли достаточно», — заключил Шапарин.

«Серые» иномарки снимут с учета в ГИБДД. Виноваты недобросовестные посредники Росстандарт планирует отозвать аккредитацию у испытательных лабораторий, выдающих свидетельства... 10 декабря 12:58

Проблема с выдачей нелегитимных СБКТС без реального осмотра автомобиля распространена и существует давно, однако в России есть и множество лабораторий, которые работают честно, отметил основатель компании «РоговМобиль» (занимается поставками автомобилей из Южной Кореи и Японии) Дмитрий Рогов.

«Такое явление имеет место, мы в своей работе сталкивались с предложениями оформлять СБКТС дистанционно и присылать фото машин. Кроме того, очень много автомобилей за границей имеют мощность 255, 262, 268 л.с., а у нас они вдруг оказываются с мощностью 249 л.с., чтобы сэкономить на транспортном налоге. С сертификацией не все в порядке, эта проблема возникла не вчера», — рассказал Рогов.

По его словам, среди недобросовестных испытательных лабораторий проводились чистки по аналогии с банковским сектором, но нормально работающих сетевых компаний на рынке испытательных лабораторий тоже «предостаточно».

«Я всегда пропагандирую, что нужно делать все как положено. Вы не столько сэкономите, сколько потом получите проблемы. Надеюсь, что лаборатории будут нормально работать. Мест, где нужно реально показывать машину, много, и мы всегда так и делаем. Это недолго, это занимает полдня, а документы потом высылаются в электронном виде», — объяснил Рогов.

Он добавил, что в крупных городах есть по несколько лабораторий, и когда логистика отработана, эта процедура проходит быстро: например, во Владивостоке — «буквально по дороге из порта».