Вологодскую чиновницу уволили из-за видео дочери с угрозами отправить людей на СВО

Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова отправлена в отставку по решению губернатора региона Георгия Филимонова после публикации видео, в котором ее дочь угрожала отправлять неугодных на СВО. Соответствующую публикацию Филимонов выложил в своем Telegram-канале.

Причиной увольнения стала «ценностная несовместимость проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области».

При этом губернатор выразил поддержку Шевцовой, связав распространение видео с действиями ее подчиненных, которые якобы хотели «вставить ей шпильку».

Он рекомендовал экс-чиновнице найти работу вне госсектора, а дочери — пройти курсы медсестер или поехать в зону СВО волонтером, чтобы «многое осознать». По словам Филимонова, девушка записала «слезные» извинения на видео, однако он лично запретил публикацию «во избежание травли». Ее первоначальные ролики губернатор объяснил тем, что 19-летняя Шевцова испытала кризис в отношениях и поддалась эмоциям.

Записанные девушкой осенью 2024 года ролики получили скандальную известность в мае 2024 года. Видео девушка размещала в TikTok и сопровождала надписями: «Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим!». После того, как местные жители потребовали извинений от девушки, ее мать призвала не использовать слова дочери в качестве политического оружия против нее.

Ранее Шевцова извинилась за видео дочери с угрозами отправить перечащих ей людей на СВО.