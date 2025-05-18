«Ты че, фраер, попутал?». Дочь вологодской чиновницы пригрозила отправить неугодных на СВО

Вологодская чиновница извинилась за видео дочери с угрозами отправить на СВО

Дочь вологодской чиновницы Юлии Шевцовой опубликовала ролик в TikTok, в котором угрожала «отправить неугодных на СВО» и подчеркивала, что ее мать занимает мэрский пост. Видео девушка выложила осенью, но привлекло внимание и стало распространяться оно только последние несколько дней. Ее мать извинилась за поведение дочери, но указала, что нельзя использовать детей «в качестве политического оружия».

Дочь главы Нюксенского района Вологодской области Юлии Шевцовой Ксения опубликовала видео, в котором заявила, что ее мама — мэр, поэтому всех недоброжелателей «они отправят на СВО».

Девушка совершеннолетняя, ей 19.

Ролик был выложен еще в октябре 2024 года, но привлек внимание широкой аудитории только 17 мая после того, как местный житель опубликовал пост об этом во «ВКонтакте».

«Девочка считает, что должность мамы позволит ей решить любые вопросы, даже с неугодными мальчиками, путем отправки их на СВО. На мой взгляд, ролик провокационный и оскорбительный! В нем ярко выражено неуважение к участникам СВО и всем тем, кому небезразлична судьба Отечества», – написал вологжанин, подчеркнув, что «девочка должна, как минимум, принести извинения публично».

«Но по хорошему, представители прокуратуры и СК должны провести с ней профилактическую беседу», – добавил он.

Под постом активиста пользователи стали писать призывы добиться отставки матери девушки, критические комментарии появились и на страницах чиновницы в соцсетях.

«Знаешь, кто моя мама?»

Ксения опубликовала видеоролик в TikTok, в котором угрожала «неугодным». Видео состоит из нарезки фото и видео с ней и матерью.

«Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим», — гласят надписи на видео.

В настоящее время аккаунт девушки закрыт.

«Дети совершают ошибки»

18 мая мать девушки опубликовала видеообращение с извинениями. При этом она возмутилась «использованием детей в качестве политического оружия», намекнув, что ролик распространяют в интернете ее оппоненты.

«Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик. <…> Да, наши дети совершают ошибки — по глупости, но неопытности — но надо вовремя осознать и исправлять эти ошибки, поэтому с ребенком составлен серьезный разговор», – отметила Шевцова-старшая.

Она добавила, что не уйдет в отставку, любит родину и продолжит «работать на благо нашей территории».

«Низкий поклон ребятам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции и защищают нашу Родину ценой своей жизни», — сказала Шевцова.

Юлия Шевцова стала главой Нюксенского района в октябре 2024 года. С мая 2024-го она была врио главы, ее рекомендовал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Ранее она занимала пост замглавы Великоустюгского округа.