Задержан замгубернатора Брянской области

Заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко задержали после проведения обысков в рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничных районах региона. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, Симоненко этапируют в Москву, где будет решаться вопрос о помещении его под арест.

Mash отмечает, что причина обысков и задержания вице-губернатора — пропажа «зубов дракона», предназначенных для защиты региона от атак ВСУ.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что обыски прошли дома у чиновника и на его рабочем месте.

Симоненко курирует работу департамента строительства Брянской области, управления архитектуры и градостроительства, а также Государственной строительной инспекции региона.

В июне сообщалось о задержании вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина. Предварительно, это связано с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на границе. По неподтвержденной информации, приблизительные оценки ущерба — 500 млн рублей, которые были получены из-за завышения стоимости и хищения при производстве железобетонных изделий, предназначенных для укрепления госграницы.

Ранее подрядчики, строившие в Белгородской области оборонительные сооружения, вернули деньги.