В Челябинске задержаны несколько высокопоставленных чиновников

В Челябинске задержан министр имущества региона Эльдар Белоусов, управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Роман Менжинский. Кроме того, в Москве задержан бывший вице-губернатор Челябинской области Александра Богашов, сообщает URA.RU.

По информации издания, задержание производили сотрудники ФСБ и СКР. Как пишет URA.RU, уголовное дело касается строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе.

Процессуальные статусы Богашова, Менжинского и Белоусова неизвестны — в настоящий момент ведутся следственные мероприятия. Официальной информации о задержаниях пока не поступало.

Накануне ТАСС сообщил, что на рабочем месте вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, а также у него дома прошли обыски. Позднее в Telegram-канале Mash появилась информация, что чиновника задержали и этапируют в Москву, где будет решаться вопрос о помещении его под арест. Mash отмечает, что причина обысков и задержания вице-губернатора — пропажа «зубов дракона», предназначенных для защиты региона от атак ВСУ. Сумма ущерба по уголовному делу в отношении Симоненко составила не менее 818,8 млн рублей.

Ранее в Махачкале задержали начальника управления архитектуры и градостроительства.