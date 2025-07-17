СМИ сообщают о задержании чиновников из управления архитектуры в Махачкале

В столице Республики Дагестан Махачкале могли задержать начальника управления архитектуры и градостроительства и временно исполняющего обязанности начальника. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Спросите у Расула».

«По данным «Спросите у Расула» задержаны начальник Управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Шамиль Ибрагимов и врио начальника Тиномагомед Дигиев», — сказано в сообщении.

По информации канала, их допрашивают в Следкоме по региону. Официального подтверждения этим данным на момент публикации нет.

В конце июня этого года сотрудники ФСБ задержали начальника отдела министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии. Как сообщали местные СМИ, республиканское управление ФСБ раскрыло коррупционную схему в региональном минприроды. Уточняется, что за 1,2 млн рублей чиновник пообещал покровительство местному предпринимателю и гарантировал отсутствие проверок его компании по разработке гравийных и песчаных карьеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК.

В мае текущего года председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин призвал ввести наказание за оправдание коррупции по аналогии с предусмотренными законом санкциями за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма.

Ранее сообщалось, что экс-начальника ГИБДД по Ставрополью приговорили к 20 годам колонии.