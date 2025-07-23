Людей эвакуируют из торгового центра в Петербурге

Из торгового центра «Рио» в Санкт-Петербурге эвакуируют посетителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Мегаполис».

«ТЦ Рио на Фучика эвакуируют», — говорится в публикации.

20 июля в центре Санкт-Петербурга эвакуировали торговый центр «Охта Молл». По данным 78.ru, посетителей и сотрудников ТЦ вывели на улицу после звонка о минировании.

16 июля в Новой Москве произошла эвакуация в торговом центре «Саларис». Посетителей ТЦ попросили покинуть здание. По громкой связи объявили о задымлении. В пресс-службе торгового центра сообщили, что в «Саларисе» проходила учебная эвакуация.

29 июня посетителей гипермаркета «Реми» во Владивостоке эвакуировали из-за запаха газа в помещении. Telegram-канал Baza сообщал, что несколько человек отравились парами неизвестного вещества. Люди внезапно почувствовали себя плохо, несколько человек потеряли сознание.

Ранее в Рязани задержали молодого кальянщика после взрыва гранаты возле ТЦ «Малина».