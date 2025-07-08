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В Рязани задержали молодого кальянщика после взрыва гранаты возле ТЦ «Малина»

SHOT: в Рязани задержали сотрудника кальянной, который дал посетителям гранату
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Telegram-канал «SHOT»

В Рязани задержали 18-летнего сотрудника кальянной Game Loft после взрыва, в результате которого пострадало несколько человек. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщили источники канала, 7 июля парень принес в заведение боевую гранату и показал ее посетителям, утверждая, что она учебная.

По предварительным данным, гранату взяли в руки двое гостей — 21-летний Даниил и 20-летний Илья. Один из них выдернул чеку, после чего произошел взрыв.

Илью спасти не удалось, а Даниилу оторвало кисть. В больницу также попали еще один 20-летний парень с травмой головы и сам кальянщик, получивший осколочные ранения. Один из находившихся рядом мужчин также получил легкие травмы, но от госпитализации отказался.

Против задержанного возбудили уголовное дело. Сейчас сотруднику кальянной грозит до 10 лет колонии. Следователи выясняют, откуда у молодого человека появилась граната.

Telegram-канал «Рязань. Происшествия» публиковал видео с места взрыва. На кадрах можно увидеть машины скорой помощи и спасателей у торгового центра.

Ранее в Ставрополе мощный взрыв разрушил стены квартиры в многоэтажном жилом доме.

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