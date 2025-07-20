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В центре Санкт-Петербурга эвакуировали ТЦ

В Санкт-Петербурге после сообщения о минировании эвакуировали ТЦ «Охта Молл»
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В центре Санкт-Петербурга эвакуировали торговый центр «Охта Молл». Кадры с места происшествия публикует 78.ru.

По данным телеканала, посетителей и сотрудников ТЦ вывели на улицу после звонка о минировании. Сейчас в здании работает следственно-оперативная группа.

3 июля в Зеленограде представители экстренных служб проверили автомобиль из-за сообщений о заложенной бомбе. Владелец транспортного средства утверждал, что под днищем его Toyota было установлено самодельное взрывное устройство. Из-за этого стоянку эвакуировали, а место происшествия оцепили.

Туда вызывали кинологов, но во время проверки специалисты не обнаружили подозрительных предметов. Как рассказал представитель столичных экстренных служб, неизвестный человек сообщил о якобы минировании автомобиля на штрафстоянке в Зеленограде в отместку за эвакуацию своей машины.

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