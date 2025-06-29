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В российском городе эвакуировали людей из гипермаркета из-за запаха газа

Во Владивостоке эвакуировали посетителей гипермаркета «Реми» из-за запаха газа

Посетителей супермаркета «Реми» во Владивостоке эвакуировали из-за запаха газа в помещении. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, девять человек обратились за медицинской помощью.

«Что утекло — непонятно, но не бытовой газ. Возможно, фреон из холодильников или еще что», — сказал источник «Известий».

В данный момент внутри здания работают специалисты, разыскивая источник утечки.

Telegram-канал Baza сообщает, что несколько человек отравились парами неизвестного вещества в торговом центре, восемь пострадавших доставили в больницу. Люди внезапно почувствовали себя плохо, несколько человек потеряли сознание. По информации Telegram-канала Readovka, в ТЦ могла произойти утечка фреона.

Доследственную проверку проводит прокуратура Приморского края.

Ранее на теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление.

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