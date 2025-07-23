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Названа причина массовой задержки московских электричек

РИА Новости: в Москве ряд электричек идут с задержкой по техническим причинам
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Kalabi Yau/Shutterstock/FOTODOM

Пригородные поезда ряда направлений Московской железной дороги (МЖД) опаздывают и придут не по расписанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Речь идет об электричках, курсирующих на Курском, Киевском, Рижском и Горьковском направлениях. Отмечается, что отклонения от графика связаны с «техническими причинами».

Накануне в Москве перекрывали движение поездов на участке Филевской линии метро. Проезд по «голубой» ветке был временно приостановлен из-за сильных ливней. Спустя несколько часов движение восстановили.

19 июля сразу 11 поездов из Крыма задержали после падения фрагментов дрона ВСУ на одном из железнодорожных перегонов в Ростовской области. Самая большая задержка составила 11 часов.

В Ростовской области задерживали более 50 поездов дальнего следования.

Ранее стало известно, сколько рейсов отменили в аэропортах Москвы и Петербурга с 19 по 22 июля.

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