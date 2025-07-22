В Москве возобновилось движение по Филевской ветке метро

Движение поездов метро на участке Филевской линии от Филевского парка до Пионерской восстановлено. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Дептранс Москвы.

Движение на «голубой» ветке ветро было приостановлено из-за сильных ливней. При этом, как поясняют в ведомстве, «движение в городе штатное», но из-за затопления трасс москвичам советуют добираться домой на общественном транспорте.

До этого синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что к выходным в Москвувернется сухая, жаркая погода.

После 22 июля в Москве и области сохранятся дожди разной интенсивности, но уже краткосрочные. В целом регион пока остается под влиянием циклона, центр которого находится южнее столицы. Ожидается, что ночью температура воздуха будет составлять +14…+17 градусов, днем +22…+24 градуса. В целом это соответствует июльским показателям, отметила синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве за эвакуацию автомобиля из лужи придется доплатить 5 тысяч рублей.