Стало известно, сколько рейсов отменили в аэропортах Москвы и Петербурга с 19 по 22 июля

Минтранс: с 19 по 22 июля в аэропортах Москвы и Петербурга отменили 517 рейсов

В период с 19 июля до 08:00 мск 22 июля в аэропортах московского региона, а также в петербургском Пулково суммарно отменено 517 рейсов. Об этом рассказал заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин.

Также уточняется, что за указанный период на запасные аэродромы направлено 169 воздушных судов. Ситуация затронула 75 тысяч пассажиров.

По словам Потешкина, было оформлено свыше 16 тысяч вынужденных возвратов билетов, выдано более 109 тысяч ваучеров на напитки и свыше 58 тысяч ваучеров на питание. В гостиницах разместили 16 тысяч человек.

«Аэропорты принимают необходимые меры по улучшению условий пребывания пассажиров в период задержек рейсов. Обеспечены надувные матрасы, организовано по несколько таких пространств в общих и стерильных зонах аэропортов. Организовано взаимодействие с цехами питания и точками приема пищи», — рассказал замглавы Минтранса.

В настоящее время аэропорты возвращаются к работе в режиме штатного расписания.

До этого зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил «Газете.Ru», что перевозчики должны четко и неукоснительно выполнять свои обязательства по отношению к пассажирам в ситуациях, когда рейсы задерживаются из-за форс-мажорных обстоятельств. Кроме того, он призвал не забывать, что продолжается СВО, и безопасность – безусловный приоритет при прочих равных.

Ранее ФАС поручила усилить контроль за ценами на воду и еду в аэропортах Москвы.