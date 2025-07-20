Поезда из Крыма отстали от графика на 11 часов из-за ж/д коллапса

«Гранд сервис экспресс»: на пути в Крым и обратно задерживается 21 поезд

После падения фрагментов дрона ВСУ на одном из железнодорожных перегонов в Ростовской области по пути в Крым от графика отстают десять поездов. Об этом сообщает в Telegram-канале ж/д перевозчик «Гранд сервис экспресс».

По данным на 23:30, больше всего задерживается поезд из Москвы в Симферополь. Он опаздывает на 10,5 часов.

Согласно публикации, с полуострова с отставанием отправились 11 составов. Самая большая задержка составляет 11 часов. Настолько опаздывают поезда №27/28 Симферополь — Москва, №163/164 Феодосия — Москва, №473/474 Симферополь — Смоленск, №179/180 Евпатория — Санкт-Петербург и №167/168 Симферополь — Москва.

В компании отметили, что время задержки в пути может измениться.

«Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров», — говорится в посте.

В Ростовской области ранним утром 19 июля временно приостановили движение более 50 поездов дальнего следования из-за падения обломков беспилотника. Как объяснили в РЖД, фрагменты БПЛА повредили контактную сеть. Из-за случившегося на юге России произошел железнодорожный коллапс. Для координации работы по ликвидации последствий организовали оперативный штаб.

Ранее из-за «авиационного коллапса» не осталось билетов на поезда из Петербурга в Москву.