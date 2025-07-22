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Названа сумма ущерба по делу вице-губернатора Брянской области

Ущерб по делу брянского вице-губернатора Симоненко составляет 818 млн рублей
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Правительство Брянской области

Сумма ущерба по уголовному делу в отношении вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко составила не менее 818,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным следствия, Симоненко с сообщниками, использовав свое служебное положение, похитил не менее 818,8 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений, которые так и не были возведены в регионе должным образом.

«В условиях проведения СВО это к тому же ухудшило обороноспособность границ государства и защиту населения», — сказал собеседник агентства.

ТАСС ранее сообщил, что на рабочем месте Симоненко, а также у него дома прошли обыски. Позднее в Telegram-канале Mash появилась информация, что чиновника задержали и этапируют в Москву, где будет решаться вопрос о помещении его под арест. Mash отмечает, что причина обысков и задержания вице-губернатора — пропажа «зубов дракона», предназначенных для защиты региона от атак ВСУ.

Симоненко до своего задержания курировал работу департамента строительства Брянской области, управления архитектуры и градостроительства, а также Государственной строительной инспекции региона.

Ранее подрядчики, строившие в Белгородской области оборонительные сооружения, вернули деньги.

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