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Ura.ru сообщило о задержании своего редактора в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали редактора Ura.ru Игоря Сергеева
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URA.RU

В Екатеринбурге задержали редактора Ura.ru Игоря Сергеева, к нему не пускают адвокатов.

Отмечается, что Сергеев проходит свидетелем по делу свердловского редактора Дениса Аллаярова.

Журналист успел сообщить, что его везут на допрос в региональное управление Следственного комитета.

«Сергеева задержали утром 23 июля. Где именно он сейчас находится, неизвестно. Следователь, ведущий дело, отказывается раскрывать его местоположение», — поделились адвокаты редактора.

До этого пресс-служба Следственного комитета (СК) России подтвердила задержание в Москве главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его коллеги.

Ранее появились подробности задержания сотрудников Telegram-канала Baza.

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