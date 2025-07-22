В СК подтвердили задержание сотрудников Telegram-канала Baza

Пресс-служба Следственного комитета (СК) России подтвердила задержание в Москве главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его коллеги.

«Главным следственным управлением СК России по г. Москве в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) продолжается активная работа со всеми лицами, которые могут располагать интересующей следствие информацией», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, задержанные подозреваются в даче взятки и были доставлены к следователю для допроса.

В ходе обысков у Трифонова и его коллеги обнаружены и изъяты документы, а также электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

Кроме того, в Красноярском, Краснодарском краях и Белгородской области были задержаны трое полицейских, которые будут доставлены в столицу для расследования.

До этого стало известно , что Трифонов вместе с другими сотрудниками Baza находятся в здании следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы.

По данным RT, главреда Telegram-канала опрашивали на предмет доступа к полицейским сводкам.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и к Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос. Однако правоохранители не объяснили, в чем суть претензий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности задержания сотрудников Telegram-канала Baza.