Участник «Касты» обжаловал в суде статус иностранного агента

Участник группы «Каста» рэпер Влади (признан в РФ иностранным агентом) (имя по паспорту Владислав Лешкевич) обжаловал статус иностранного агента. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление одного из судов столицы.

«Истец: Лешкевич В.В., ответчик: министерство юстиции Российской Федерации», — рассказали в инстанции.

Дата заседания по делу пока назначена не была. Иск Влади поступил в суд 22 апреля.

Владислав Лешкевич был объявлен иноагентом в январе 2024 года на основании того, что он «активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях» и выступал против проведения специальной военной операции на Украине.

18 марта группа «Каста» сообщила, что ее альбомы убрали с российских стриминговых сервисов.

На данный момент на Яндекс Музыке и МТС Музыке остались только шесть альбомов «Касты» («Трехмерные рифмы», «Громче воды, ниже травы» и др.). Сервисы пишут, что «часть контента отсутствует по решению правообладателя». Также утверждается, что всего 10 треков группы сохранились в Звуке и два — в VK Музыке.

Ранее участник «Касты» Шым пожаловался, что теряет чувство России в эмиграции.