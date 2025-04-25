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Минюст внес в реестр иностранных агентов музыканта Васю Обломова

Минюст: музыкант Вася Обломов внесен в список иностранных агентов
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@vasyaoblomov/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Минюст внес в реестр иностранных агентов пять человек, среди которых музыкант и исполнитель Василий Гончаров (Вася Обломов). Об этом говорится на сайте ведомства.

В Министерстве заявили, что Гончаров распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также выступал против спецоперации на Украине.

Также перечень иностранных агентов пополнили: бывший корреспондент ТАСС в Иране и востоковед Никита Смагин, активист Дмитрий Чернышев, журналист Константин Березин (Сусолкин) и экологический эксперт Владимир Сливяк.

Сегодня стало известно, что общественное движение «Зов народа» обратилось к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой пересмотреть статус рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) как иностранного агента. В своем обращении активисты указывают на позитивные изменения в поведении артиста, включая решение избавиться от татуировок и прохождение курса реабилитации.

В начале апреля Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект о признании иностранным агентом за поддержку решений иностранных организаций, направленных против России.

Ранее участник группы «Каста» обжаловал в суде статус иностранного агента.

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