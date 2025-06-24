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Суд ответил на просьбу лидера «Касты» исключить его из реестра иноагентов

ТАСС: суд отказался исключить лидера группы «Каста» из реестра иноагентов
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Владимир Песня/РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иноагентов лидера группы «Каста» рэпера Влади (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Владислав Лешкевич — прим. ред.), передает ТАСС.

«В удовлетворении искового заявления истца отказать», — заявил судья.

Рэпер Влади обжаловал статус иностранного агента 24 апреля.

Владислав Лешкевич был объявлен иноагентом в январе 2024 года на основании того, что он «активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях» и выступал против проведения специальной военной операции на Украине.

18 марта группа «Каста» сообщила, что ее альбомы убрали с российских стриминговых сервисов. На данный момент на Яндекс Музыке и МТС Музыке остались только шесть альбомов «Касты». Сервисы пишут, что «часть контента отсутствует по решению правообладателя». Также утверждается, что всего 10 треков группы сохранились в Звуке и два — в VK Музыке.

Ранее Минюст внес в реестр иностранных агентов музыканта Васю Обломова (признан в РФ иностранным агентом).

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