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На Украине протестующие начали скандировать матерные кричалки про Зеленского

Протестующие против ликвидации НАБУ и САП киевляне обозвали Зеленского чертом
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Suzanne Plunkett/Reuters

Киевляне, собравшиеся на митинг против законопроекта о лишении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), начали скандировать матерные кричалки о президенте Владимире Зеленском и главе его офиса Андрее Ермаке. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Протестующие против сокращения полномочий НАБУ перешли к матерно-политическим лозунгам», — отмечается в сообщении.

После того, как стало известно, что Зеленский подписал соответствующий законопроект, участники митинга стали выкрикивать лозунги «Зеля — черт».

По городам Украины прокатились митинги против принятия закона. В Киеве протестующие собрались у театра имени Ивана Франко. Организатором акции протеста выступил Центр противодействия коррупции Украины. В митинге принял участие мэр Виталий Кличко.

Вчера депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Рада поддержала законопроект. «Парламент... по факту ликвидировал всю независимость НАБУ и САП», — написал он.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что масштабные обыски, которые были организованы в НАБУ, инициированы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Ранее в России объяснили обыски и задержания в НАБУ.

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