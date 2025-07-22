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Зеленский подписал скандальный закон, вызвавший протесты по всей Украине

Зеленский подписал закон, фактически лишающий независимости НАБУ и САП
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Владимир Зеленский/Telegram

Украинский президент Владимир Зеленский подписал скандальный закон, фактически лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины. Об этом свидетельствует карточка нормативного акта, размещенная на сайте Верховной рады.

Сегодня депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Рада поддержала соответствующий законопроект. «Парламент... по факту ликвидировал всю независимость НАБУ и САП», — написал он.

По городам Украины прокатились митинги против принятия закона. В Киеве протестующие собрались у театра имени Ивана Франко. Организатором акции протеста выступил Центр противодействия коррупции Украины. В митинге принял участие мэр Виталий Кличко.

Ветеран Вооруженных сил Украины Дмитрий Козятинский призвал граждан провести акцию протеста у офиса Зеленского в Киеве.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что масштабные обыски, которые были организованы в НАБУ, инициированы главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Служба безопасности Украины после обысков в НАБУ заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Ранее в России объяснили обыски и задержания в НАБУ.

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