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В России объяснили обыски и задержания в антикоррупционном бюро Украины

Рогов: Зеленский пошел на зачистку НАБУ из-за имеющегося на него компромата
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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский решился на зачистку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в связи с имеющимся на него компроматом. Такое мнение озвучил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Зеленский решился на зачистку НАБУ, чтобы никакого компромата на него и его окружение не было», — сказал он.

По словам Рогова, НАБУ был создан США и являлся главным инструментом контроля и влияния Вашингтона на администрацию украинского лидера. Он отметил, что в настоящий момент Зеленский занимается ликвидацией свидетелей его коррупционных схем.

Служба безопасности Украины (СБУ) после обысков в антикоррупционном бюро сообщила о задержании сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы занимался шпионажем в пользу России. В службе не называли имени задержанного, однако сотрудники ведомства сообщали, что это задержанный работал в самом элитном, закрытом подразделении «Д-2».

Позднее стало известно, что речь идет о сотруднике НАБУ Сергее Гусарове. Шевченковский суд Киева арестовал его без права внесения залога по подозрению в государственной измене.

Ранее западные СМИ начали очернять образ Зеленского.

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